Wojna Na Ukrainie. POMAGAJMY!

Władze, pracownicy i studenci Uniwersytetu Medycznego włączają się w pomoc humanitarną dla Ukrainy. Sytuacja w jakiej znaleźli się nasi sąsiedzi jest szokująca i nikogo nie może pozostawiać obojętnym. Szczególna rola nas mieszkańców Lubelszczyzny i regionu przygranicznego. Jako Uniwersytet Medycznym ruszmy ze zbiórka darów dla doświadczonych wojną oraz tych szukających schronienia w Polsce.

Oto lista potrzebnych produktów:

• ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA: konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach (np. fasola, groszek, kukurydza, ananas, brzoskwinia), przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy.

• KOSMETYKI I CHEMIA: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, płyny do prania, płyny do mycia naczyń.

• ŚRODKI OPATRUNKOWE, zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków.

• NOWE koce (w tym koce termiczne) i śpiwory, kołdry, ręczniki, środki higieniczne dla kobiet i dzieci: pieluchy w różnych rozmiarach i chusteczki nawilżane, naczynia i sztućce jednorazowego użytku, czekolady i słodycze.

Potrzebne artykuły można dostarczyć do Centrum Symulacji Medycznej (hol na parterze), przy ul. Chodźki 4, począwszy od niedzieli 27.02.2022 r. – codziennie w godzinach 9.00‑21.00.

(Opr. aa)

2022-02-27

