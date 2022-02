Profilaktyka jest najważniejsza

Samorząd województwa lubelskiego w 2021 roku na profilaktyką zdrowotną przeznaczył z budżetu województwa ponad 356 tysięcy zł. – To najlepsza inwestycja, która przynosi wymierne efekty zdrowotne – poinformował Remigiusz Małecki, rzecznik urzędu marszałkowskiego, podsumowując miniony rok.

W 2021 r. 99 180 tys. zł przeznaczono na profilaktykę zakażeń pneumokokowych. Zaszczepiono 342 osoby powyżej 65‑go roku życia. Koordynatorem programu na terenie województwa lubelskiego było Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o.o. W programie uczestniczyły przychodnie partnerskie POZ z terenu województwa, które zadeklarowały chęć przystąpienia do realizacji programu.

Ponad 152 tys. zł przekazano na zapobieganie chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy. Program realizowano w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno‑Leczniczym w Lublinie. Wzięło w nim udział 381 osób. U blisko 24% osób ból nie miał podłoża somatycznego, co pozwoliło stwierdzić, że przyczyniły się do tego nieprawidłowe zachowania zdrowotne (siedzący tryb życia czy niewłaściwe zachowania w pracy, tj. nieznajomość zasad ergonomii itp.).

Ponad 105 tys. zł przeznaczono na przeciwdziałanie rakowi skóry. Badaniami objęto 1802 osoby (u 44 osób wykryto przypadki podejrzenia wystąpienia czerniaka, a u 10 osób podejrzenie m.in. raka podstawnokomórkowego i kolczystokomórkowego). Program był realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno‑Lecznicze w Lublinie.

– Osoby biorące udział w programach, u których wykryto chorobę, zostały skierowane do dalszej diagnostyki i leczenia, co niejednokrotnie przyczyniło się do uratowania zdrowia, a w niektórych przypadkach nawet życia – podkreśla Małecki.

2022-02-24

