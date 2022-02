Nowatorska operacja usunięcia żołądka

W Klinice Chirurgii Onkologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie 29 stycznia przeprowadzono innowacyjną operację całkowitego wycięcia żołądka przy użyciu minimalnie inwazyjnej metody.

Operację przeprowadził prof. Andrzej Budzyński, wybitny chirurg laparoskopowy ordynator oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej szpitala im. Ludwika Rydygiera w Krakowie razem z zespołem lubelskiej Kliniki Chirurgii Onkologicznej kierowanej przez prof. Wojciecha Polkowskiego. Operacja została wykonana u pacjentki z rakiem żołądka, która przeszła cztery cykle chemioterapii. Dzięki zastosowanej technice kobieta już po kilku dniach mogła być wypisana do domu.

Pacjentce usunięto żołądek z nowotworem a także wszystkie dostępne ścieżki, którymi ten nowotwór mógłby się szerzyć, a więc stacje węzłów chłonnych, a główne naczynia unaczyniające żołądek zostały usunięte i podwiązane.

– Operacje laparoskopowe są znane i wykonywane w naszej klinice ale nie wykorzystywaliśmy jeszcze tej metody u pacjentów z rakiem żołądka. Ten zabieg traktujemy jako naukę do wdrożenia chirurgii robotowej do której się już szkolimy – mówił kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. Wojciech Polkowski. – Do tej pory metody laparoskopowe stosowaliśmy przy operacjach raka jelita grubego, trzustki, a także przy przerzutach do wątroby. Przy nowotworach żołądka, wykonywaliśmy tylko częściowe usunięcie.

2022-02-01

