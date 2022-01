Żurawie szczęścia dla zamojskiego szpitala

Akcja „Szczęście. Podaj dalej” jest zaplanowana na 3 stycznia w Zamojskim Domu Kultury. Organizatorzy zapraszają do stworzenia instalacji, która trafi na Oddział Neonatologii SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Organizatorzy akcji chcą symbolicznie wesprzeć pacjentów z Oddziału Neonatologii „papieskiego” szpitala. Trafiają tam dzieci urodzone przedwcześnie, z niską urodzeniową masą ciała, z niewydolnością oddechową i krążeniową, zakażeniem, wadami wrodzonymi, problemami neurologicznymi, hematologicznymi, żywieniowymi.

– Robimy to dla tych małych, dzielnych wojowników, którzy od swojego pierwszego dnia muszą walczyć o życie. Z żurawi powstaną instalacje wyeksponowane w szpitalnej poradni neonatologicznej, gdzie mają cieszyć małych pacjentów i ich rodziców – zapowiadają w Zamojskim Domu Kultury.

W poniedziałek w ZDK wielka akcja składania origami. Wszyscy chętni będą pomagać w realizacji ambitnego celu – złożenia tysiąca! papierowych żurawi. Żuraw to jedna z najpopularniejszych figur, które można stworzyć za pomocą japońskiej sztuki składania papieru. Żuraw, to jednocześnie japoński symbol szczęścia, pomyślności i dobrobytu.

– Ale my zainspirowaliśmy się historią Sadako Sasaki, kilkuletniej dziewczynki, która przeżyła wybuch bomby atomowej w Hiroszimie w 1945 roku. Jednak kilka lat później, w wyniku choroby popromiennej, zachorowała na białaczkę. Sadako wierzyła, że jeśli złoży tysiąc żurawi, to wyzdrowieje. Powstały 644 i dziewczynka zmarła. Jej rodzina dokończyła robienie origami i pochowała Sadako z tysiącem żurawi. My wierzymy, że z pomocą wszystkich chętnych uda nam się złożyć tysiąc papierowych żurawi – mówi Diana Maciąg, instruktor teatru i literatury w Zamojskim Domu Kultury.

Można też przynosić gotowe origami, zbiórka żurawi trwa w holu zamojskiej placówki do 30 stycznia.

