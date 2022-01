Wiadomo, kto ma predyspozycje do ciężkiego Covid-19

Naukowcy zidentyfikowali wariant genetyczny, który predysponuje do ciężkiego przebiegu COVID‑19, ponad dwukrotnie zwiększa ryzyko takiego przebiegu tej choroby oraz śmierci chorego. To przełom. W czwartek mówił o tym minister zdrowia.

– Pokazujemy, że geny są bardzo ważnym czynnikiem, który może decydować o tym, w jaki sposób przejdziemy każdą chorobę, również COVID‑19, ale chciałbym je od razu ustawić w odpowiedniej hierarchii. My nie pokazaliśmy, że geny są najważniejsze, to nigdy nie jest takie proste. Są znaczące, są na miejscu czwartym – mówi kierownik projektu badawczego, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ds. nauki i rozwoju prof. Marcin Moniuszko.

– To co przede wszystkim decyduje o ciężkości przebiegu wielu chorób, ale COVID‑19 z pewnością, to w tej kolejności: zaawansowanie wieku, nadwaga – każdy kilogram więcej to niestety większe ryzyko ciężkiego przebiegu – i niestety – panowie – płeć męska. Czynnik genetyczny jest na miejscu czwartym, przed chorobami współistniejącymi – tak wynika z tych badań, które przeprowadziliśmy z udziałem kilkunastu ośrodków klinicznych z całej Polski – dodał cytowany przez Polską Agencję Prasową naukowiec.

Wyniki badań pozwalają na opracowanie – jak ocenił profesor – niezbyt skomplikowanego testu, który pomagałby identyfikować osoby z ciężkim ryzykiem przebiegu zakażenia koronawirusem. Profesor Moniuszko mówi, że naukowcy przedstawiają gotowe wyniki badań, sami będą robić wszystko, aby test powstał, ale być może opracuje go ktoś inny.

Na potrzeby projektu przebadano półtora tysiąca osób chorych na COVID‑19. Zidentyfikowany wariant genetyczny może posiadać 14 proc. Polaków, to o ok. 5 proc. więcej niż w innych krajach europejskich.

Podobne badania były już prowadzone na świecie i wynika z nich, że są różnice między populacjami, ważne są także kwestie etniczne.

