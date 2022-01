Nowa strategia na V falę

Testy w aptekach, krótsza kwarantanna, praca zdalna w instytucjach publicznych – to nowe zasady, które wprowadzają Ministerstwo Zdrowia i rząd w związku z piątą falą pandemii. Część z nich zaczyna obowiązywać od poniedziałku.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało strategię walki z Covid‑19, opracowaną na piątą falę pandemii.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że w aptekach uruchomione zostanie powszechne testowanie w kierunku SARS‑CoV‑2. Testy w aptekach mają być wykonywane od 27 stycznia – będą one opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nie będzie na nie wymagane skierowanie.

Minister cytowany przez Polską Agencję Prasową poinformował o podjęciu decyzji w sprawie skrócenia kwarantanny do 7 dni. Podobne rozwiązania wprowadziły także Niemcy, Francja, Belgia, Włochy czy Grecja. W Polsce mają zacząć obowiązywać od 24 stycznia.

Zmiany mają też dotknąć szpitale. W tej sprawie wypowiedział się premier Mateusz Morawiecki. – Mierzymy się z nową sytuacją i chcemy się do niej przygotować jak najlepiej. Dlatego wprowadzamy zmiany i ulepszenia w naszej strategii walki z wirusem – napisał na Facebooku i wśród wprowadzonych zmian wymienił m.in. zwiększenie bazy łóżek dla chorych na Covid‑19 – w I etapie do 40 tys., w II etapie – do 60 tys., w III etapie – hospitalizacja w każdym szpitalu w miarę zapotrzebowania.

Premier zaznaczył, że każdy powyżej 60. roku życia, kto ma stwierdzone zakażenie koronawirusem, będzie mógł być przebadany przez lekarza POZ w ciągu 48 godzin od stwierdzenia zakażenia.

Szef rządu przyznał, że wprowadził zalecenie pracy zdalnej dla wszystkich instytucji publicznych i zachęca do tego również sektor prywatny.

Władze spodziewają się, że apogeum pandemii może nastąpić w połowie lutego lub na początku marca.

(oprac. jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska

2022-01-22

Zobacz również: