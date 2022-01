Czyjaś cząstka ratuje życie

Naukowcy mówią, że transplantacja jest zwieńczeniem ogromnej pracy całego zespołu lekarzy i ich pacjentów. W środę obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Transplantacji. To pamiątka po pierwszym krajowym udanym przeszczepie nerki.

Ogólnopolski Dzień Transplantacji to świetna okazja do promowania postaw protransplantacyjnych i idei transplantacji komórek, tkanek i narządów. Z tej okazji wczoraj na UMCS zorganizowano „Dzień Transplantacji – Podziel się dobrem”, podczas którego można było m.in. oddać krew, zapisać się do Rejestru Dawców Szpiku oraz uzyskać informacje o możliwości pobrania narządów do przeszczepienia (na zdjęciach).

Według statystyk przygotowanych przez Centrum Organizacyjno‑Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant” w ubiegłym roku ponad 1,3 tys. pacjentów otrzymało nowe życie. Przeszczepiono 1274 narządów od zmarłych dawców, w tym: 709 nerek, 20 łącznych przeszczepień nerek‑trzustek, trzustek i wysp trzustkowych, 277 wątrób, 200 serc oraz 68 płuc. Z kolei od żywych dawców przeszczepiono łącznie 44 nerki i 20 części wątroby.

Ogólnopolski Dzień Transplantacji obchodzimy 26 stycznia, bo to rocznica pierwszego w Polsce udanego przeszczepu nerki, którego dokonano w 1966 r. w I Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie.

(oprac. jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska

2022-01-26

Zobacz również: