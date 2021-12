Robot da Vinci na stałe w Lublinie

15 mln złotych na zakup systemu chirurgii robotycznej da Vinci przekazał Samorząd Województwa Lubelskiego wspierając w ten sposób starania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Szpital przy al. Kraśnickiej ogłosił już przetarg na zakup systemu chirurgii robotycznej. Przewiduje się, że urządzenie trafi do placówki już w pierwszym kwartale 2022 roku.

Robot da Vinci został zaprojektowany w celu ułatwienia wykonywania skomplikowanych zabiegów chirurgicznych metodą małoinwazyjną, z bardzo dużą precyzją, wielokrotnie przewyższającą możliwości wcześniejszych rozwiązań. Znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach chirurgii, zwłaszcza w zabiegach ginekologicznych, urologicznych, kardiologicznych i laryngologicznych. Szczególnie istotne jest używanie robota w operacyjnych procedurach dotyczących leczenia płuc, prostaty, trzonu macicy i okrężnicy. Obecnie w asyście robotów przeprowadza się ok. 170 typów zabiegów chirurgicznych.

Tak zaawansowany sprzęt medyczny wymaga wysokiej klasy specjalistów. Dlatego w szpitalu przy al. Kraśnickiej powstanie Specjalistyczny Ośrodek Edukacyjny Chirurgii Robotycznej. W pierwszym półroczu 2022 roku planowane są szkolenia i certyfikacja trzech pierwszych zespołów chirurgicznych. To pozwoli na wykonanie 30‑50 zabiegów. Do końca roku proces szkolenia obejmie kolejnych chirurgów, asystentów chirurgicznych, instrumentariuszek i anestozjologów: lekarzy i pielęgniarek. A co za tym idzie wykonanie w szpitalu kolejnych 30‑50 zabiegów.

Systemy robotyczne używane są z powodzeniem w szpitalach na całym świecie, w Polsce dopiero od niedawna, ze względu na ograniczenia w dostępie do technologii i wysoką cenę. Do tej pory w Lubelskim żaden szpital nie dysponował takim urządzeniem, choć od czasu do czasu, w placówkach odbywały się prezentacje i szkolenia z udziałem tego wysokospecjalistycznego urządzenia.

W dalszej kolejności w Ośrodku Edukacyjnym Chirurgii Robotycznej będą szkolone zespoły chirurgiczne z innych szpitali z województwa i kraju. Pojawia się zatem szansa, że najbliższe lata przyniosą szybki rozwój chirurgii robotycznej w lubelskiej służbie zdrowia, szczególnie w chirurgii, a zwłaszcza w urologii, ginekologii, torakochirurgii, chirurgii kolorektalnej oraz chirurgii głowy i szyi

– Zyskają wszyscy. Pacjenci, bo zastosowanie robota oznacza wykonywanie zabiegów z niespotykaną dotąd precyzją, a co za tym idzie dokładnością. W konsekwencji, technika chirurgii małoinwazyjnej pozwoli na skuteczniejsze i krótsze zabiegi niż tradycyjne metody, zmniejszenie ilości powikłań, ograniczenie dolegliwości bólowych, szybszy powrót do sprawności fizycznej i krótszy pobyt w samym szpitalu. Z kolej wprowadzenie technologii w postaci robota na blok operacyjny stwarza możliwości rewolucyjnej zmiany w sposobie kształcenia samych lekarzy – wyjaśniał Piotr Matej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Urządzenie składa się z kilku części: konsoli chirurgicznej, odpowiadającej za sterowanie i robota właściwego, mającego kilka ramion. Każdy ruch dłoni, palców operatora przenoszony jest na końcówki narzędzia chirurgicznego, co czyni je wyjątkowo precyzyjnym i jednocześnie delikatnym.

– To świetna i długo oczekiwana wiadomość dla lubelskiej służby zdrowia. Uzyskujemy dostęp do najnowocześniejszej technologii, która będzie dla nas wsparciem w leczeniu pacjentów. Robot da Vinci to najlepsze co w XXI wieku świat dał chirurgom do ręki. Oprócz narzędzi chirurgicznych, które są niezwykle mobilne, ramiona robota zaopatrzone są również w kamerę. Dzięki niej lekarz widzi pole operacyjne w 3D oraz w 10‑krotnym powiększeniu – mówił dr n. med. Andrzej Szczepanowski, z‑ca dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie.

2021-12-15

