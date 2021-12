Obywatele i szczepionka

Polacy zmienili stosunek do szczepienia na COVID‑19 na bardziej pozytywny – wynika ze wspólnych badań naukowców i agencji zbierającej opinie. Największa zmiana wśród osób, które w 2020 były do szczepionki nastawione sceptycznie

Bardzo ważne jest – zdaniem autorów pracy – lepsze zrozumienie czynników, które mają wpływ na to, że ludzie odmawiają szczepień. Pomoże to w przyszłości opracowywać lepsze strategie promujące szczepienia. To jeden z wniosków wspólnych badań jakie przeprowadzono przez przedstawicieli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz agencji badawczej ARC Opinia i Rynek. Wynika z nich, że co trzecia osoba deklarująca w 2020 roku, że nie zaszczepi się przeciwko COVID‑19, zaszczepiła się przynajmniej jedną dawką (27 proc.) lub planuje to zrobić (6 proc.). Jeszcze większa zmiana zaszła wśród osób wyrażających niepewność/sceptycyzm wobec takich szczepionek w 2020 roku. Ponad połowa z nich (57 proc.) – przyjęła przynajmniej jedną dawkę, a co szósta osoba (16 proc.) planuje się zaszczepić. Najmniejsza zmiana zaszła wśród osób, które w 2020 roku deklarowały chęć zaszczepienia: 79 proc. przyjęła przynajmniej jedną dawkę, a 12 proc. planuje to zrobić. Co ciekawe, uczestnicy badania nie potwierdzali, że osoby znane z mediów (celebryci czy osoby publiczne) mają wpływ na decyzję o zaszczepieniu się.

– Dlatego w przyszłości strategie promocyjne szczepień powinny się bardziej koncentrować na ryzyku dotyczącym zdrowia własnego oraz korzyści społecznych płynących ze szczepień – oceniają badacze cytowani przez Polską Agencję Prasową. Praca, w której przedstawiono wyniki badania, została opublikowana jako preprint (wyniki nierecenzowane) na platformie researchgate.net.

