Moc z darów płynąca

Cezary, Witek, Paweł, Alan, Estera, Marcin i Nikodem to podopieczni Rodzinnego Domu Dziecka na lubelskim Czechowie, który od 15 lat prowadzi małżeństwo Barbara i Ireneusz Drozdkowie. Tuż przed Wigilią, za sprawą lekarzy Lubelskiej Izby Lekarskiej do dzieci zawitał Mikołaj – nie miał co prawda brody ani sań zaprzęgniętych w renifery …ale sprawił wiele radości i przyniósł prezenty.

Lekarze Lubelskiej Izby Lekarskiej od lat obdarowują dzieci z kilku placówek opiekuńczych w województwie (każda delegatura LIL obejmuje opieką jedną z nich ale w Lublinie są takie dwie: Rodzinny Dom im. Św. Dominika przy ul. Lawendowej, który prowadzą siostry zakonne i Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Harnasie.

Dzieci z Czechowa są pod opieką praktyki lekarza poz „Twoja Przychodnia” mieszczącej się przy ul. Króla Rogera. Dziećmi opiekuje się lekarka rodzinna Ewa Choduń, i to z Jej inicjatywy samorząd lekarski podjął decyzję o ufundowaniu dzieciom prezentów pod choinkę. We wtorek 21 grudnia br Pani doktor wystąpiła w roli Mikołaja. Do bonów podarunkowych o wartości 1 tys. zł dołączono też paczki ze słodyczami.

– Bardzo dziękujemy! W zeszłym roku bony pozwoliły nam nam kupić bardzo potrzebny odkurzacz – cieszyła się Barbara Drozdek – Teraz chcemy kupić mikser, bo stary całkiem się rozpadł a przy tylu dzieciach to naprawdę potrzebne urządzenie.

Dzieci przygotowały też własnoręcznie wykonane prezenty dla Mikołaja z LIL: pieczone i lukrowane pierniczki, ozdoby na choinkę, świeczniki i list z życzeniami.

W tym roku dary trafiły też do Domu Małych Dzieci w Chełmie; do wychowanków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo‑Wychowawczych w Maniach koło Białej Podlaskiej i do Wioski Dziecięcej w Biłgoraju. Tak jak w poprzednim roku z powodu pandemii, dary przybrały formę bonów podarunkowych o wartości 1 tys. zł dla każdej z pięciu placówek na Lubelszczyźnie.

2021-12-21

