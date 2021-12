Lekarze dzieciom na Gwiazdkę

To już tradycja – lekarze Lubelskiej Izby Lekarskiej tuż przed Wigilią przekazują dzieciom z placówek opiekuńczych w województwie lubelskim prezenty. Podobnie jak w roku poprzednim, z powodu pandemii, dary przybrały formę bonów podarunkowych o wartości 1 tys. zł dla każdej z pięciu placówek na Lubelszczyźnie. Były też słodycze.

W Lublinie dary trafiły to Rodzinnego Domu Dziecka na Czechowie, który od 16 lat prowadzi małżeństwo Barbara i Ireneusz Drozdkowie i do Rodzinnego Domu im. Św. Dominika przy ul. Lawendowej, który prowadzą siostry zakonne. Poza tym prezent trafił też do Domu Małych Dzieci w Chełmie; do wychowanków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo‑Wychowawczych w Maniach koło Białej Podlaskiej i do Wioski Dziecięcej w Biłgoraju.

2021-12-15

