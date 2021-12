Jest rozporządzenie: obowiązkowe szczepienia dla medyków

Minister zdrowia podpisał rozporządzenia, które wprowadza obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID‑19 dla medyków z siłą obowiązywania od 1 marca.

– Nie życzę pacjentom, żeby ich leczył niezaszczepiony lekarz – stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski.

I w rozmowie na antenie RMF FM przyznał, że w środę, 22 grudnia podpisał rozporządzenie, które wprowadza obowiązkowe szczepienia dla medyków z siłą obowiązywania od 1 marca.

– Druga grupa, o której w tej chwili rozmawiam, to grupa służb mundurowych – dotyczy to wojska, policji, straży granicznej. Z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem oraz panem ministrem Mariuszem Kamińskim prowadzimy rozmowę, ustaliliśmy sobie, że przez okres świąteczny przeprowadzimy dokładniejsze analizy dotyczące poziomu wyszczepienia i przede wszystkim tego, co oznacza formalnie w tej sytuacji brak szczepienia – czy to jest tylko przesłanka do wręczenia kary administracyjnej czy też przesłanka do tego, żeby pod kątem organizacji pracy dokonywać jakichś konkretnych działań – tłumaczył minister Niedzielski. I dodał: Proszę pamiętać, że obowiązek szczepienia nie oznacza, że medycy – bądź służby mundurowe w przyszłości, bądź też nauczyciele – będą odsunięci od pracy. To zależy od polityki pracodawcy – zapewnił.

Fot. Iwona Burdzanowska

2021-12-23

