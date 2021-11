Wcześniaki – dzielne dzieciaki

W niecodzienny sposób w Klinice Położnictwa i Perinatologii SPSK Nr 4 w Lublinie świętowano w tym roku obchodzony od niemal 10 lat – zawsze 17 listopada – Światowy Dzień Wcześniaka. W szpitalu dzień wcześniej urodziły się trojaczki i bliźniaki. Trojaczki to trzy dziewczynki urodzone w 32. tygodniu ciąży.

– Dziewczynki przebywają w inkubatorach w Oddziale Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka SPSK Nr 4, potrzebują wsparcia oddechowego i specjalistycznego leczenia. Jak niemal wszystkie wcześniaki urodzone w tym terminie są jeszcze niewydolne oddechowo. Pilnujemy, aby miały jak najwięcej spokoju i jak najmniej bodźców, ponieważ są jeszcze bardzo wrażliwe – wyjaśnia dr n. med. Eulalia Majewska kierująca Oddziałem Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka SPSK Nr 4.

Światowy Dnia Wcześniaka, obchodzono także na Oddziale Noworodków SPSK 1.

– Ratujemy najmniejsze z małych dzieci – dzisiaj mówi się o granicy przeżywalności przesuniętej do 24 tygodnia ciąży, takie dzieci ważą około 500 g! Nasz najmniejszy pacjent ważył 450 g. Dzisiaj jest samodzielnie chodzącym dzieckiem – mówi dr Monika Wójtowicz‑Marzec kierująca oddziałem w szpitalu przy ul. Staszica w Lublinie.

Mimo postępu w medycynie wcześniactwo to wciąż ważny problem społeczny – ok. 6 proc. narodzonych dzieci to wcześniaki. To dzieci, które musimy wprowadzić w samodzielność. To proces trwający latami, bo wcześniak, który opuszcza nasz oddział jest dopiero na początku drogi. Stąd pomysł, aby 17 listopada pamiętać i informować społeczeństwo, że takie dzieci są wśród nas, że mają trudniej a ich rodzice muszą często pokonać wiele przeszkód, aby z maleństwa wyrósł jak najzdrowszy i samodzielny człowiek.

Od 2012 roku 17 listopada z inicjatywy Europejskiej Fundacji na rzecz Opieki nad Noworodkami, EFCNI ustanowiono dniem wcześniaków.

Personel oddziałów neonatologicznych dekoruje w tym dniu przestrzenie oddziału ozdobami, w których wyróżnia się przypisany wcześniakom fiolet – kolor osób wyjątkowych, wrażliwych i jednocześnie symbol waleczności a pielęgniarki i lekarze oddziału noszą fioletowe wstążki.

aa

2021-11-18

Zobacz również: