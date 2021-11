Szczepcie się bo umrzecie!

– Lekarze, pielęgniarki ale także wszyscy uprawiający zawody medyczne, którzy odradzają korzystanie ze szczepień przeciwko Covid‑19, popełniają przestępstwo i powinni być za to ścigani prawem – mówił prof. Mirosław Czuczwar, kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK1 w Lublinie w czasie spotkania z dziennikarzami. Wspólnie z prof. Anną Kwaśniewską kierującą Kliniką Położnictwa i Patologii Ciąży SPSK1 w Lublinie, kolejny raz zaapelowali o rozsądek do wszystkich osób unikających szczepień, jedynej obecnie szansy na ratowanie swego zdrowia i życia.

Lekarze za pośrednictwem mediów starali się dotrzeć do jak najszerszej opinii publicznej. Tak się złożyło, że był to dzień kiedy padł rekord nowych zachorowań na Covid – 19 w Polsce – 5 listopada przekroczono 15 tysięcy przypadków, a Lubelszczyzna – tak jak od wielu tygodni wciąż była w czołówce województw pod tym względem. Jak informował prof. Mirosław Czuczwar średnia wieku na oddziale intensywnej terapii SPSK 1 zbliżyła się do 30 lat. – Nigdy czegoś takiego na intensywnych terapiach nie było. Granica wieku niebezpiecznie się obniża.

– W tej chwili leczymy przede wszystkim osoby nie zaszczepione, bardzo często młode. W tej grupie są także lekarze i pielęgniarki, co jest po prostu karygodne bo to osoby z wiedzą medyczną, które powinny dawać przykład, być wzorem dla pozostałych – mówił prof. Czuczwar, dodając, że w ciągu ostatnich miesięcy miał na oddziale kilkanaście takich osób. Większość z nich zmarła. Najbardziej dramatycznym przykładem była lekarka, która po urodzeniu dziecka zamarła z powodu Covidu.

– Nie zaszczepiła się bo nie jak mówiła, nie chciała zaszkodzić dziecku. Nie wiem jak to komentować – mówiła prof. Anna Kwaśniewska – To już kolejna taka pacjentka a przecież jak pokazują najnowsze badania z Wielkiej Brytanii, kobiety w ciąży chorują pięciokrotnie częściej na COVID‑19 w porównaniu z innymi. Organizm ciężarnej ma inny układ immunologiczny dlatego tak ważne jest aby się broniły szczepieniem bo tylko tak mogą cieszyć się macierzyństwem. Już po 12 tygodniu ciąży należy się szczepić – podkreślała.

– Kobiety szczepcie się, bo inaczej umrzecie – Apeluję do waszych mężów i partnerów, którzy się nie zaszczepili, nie możecie czekać!

2021-11-08

