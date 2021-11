Święto idei oddawania krwi

Od poniedziałku trwają Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. W Lublinie rozpoczęły się uroczystością przy pomniku poświęconym honorowym krwiodawcom. Zapotrzebowanie na krew nie maleje, aktualnie w lubelskim RCKiK brakuje tej z grupy ARh+, 0Rh+, ARh‑, BRh‑, 0Rh‑

Rozpoczęły się Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. To forma promowania idei oddawania krwi, która w tym roku jest organizowana po raz pięćdziesiąty.

– To okazja, żeby podziękować honorowym dawcom krwi, i okazja, żeby słowa wdzięczności skierować do pracowników publicznej służby krwi, którzy zajmują się pobieraniem krwi, preparatyką, badaniem i wydawaniem jej do podmiotów leczniczych – mówiła w poniedziałek Małgorzata Orzeł, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK będą trwały do 26 listopada, w tym czasie lubelskie RCKiK ma przekazywać dawcom drobne upominki.

Terenowe akcje poboru krwi będą organizowane we wtorek w Lubartowie, w środę w Łęcznej, czwartek Radzyniu Podlaskim, w piątek w Modliborzycach i ponownie w Lubartowie a w niedzielę w Niedrzwicy Dużej, Końskowoli i Kamionce.

(oprac. jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska

2021-11-22

Zobacz również: