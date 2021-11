Robota da Vinci wizyta w PSK4

Robot da Vinci umożliwia precyzyjne wykonanie skomplikowanych zabiegów chirurgicznych. Jest szczególnie przydatny w operacjach dotyczących trudno dostępnych miejsc organizmu. Za pomocą systemu da Vinci na całym świecie wykonano już 8,5 mln operacji. Specjaliści SP Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie czynią starania, aby dołączyć do grona lekarzy z kwalifikacjami pracy przy użyciu nowoczesnego robota.

W szpitalu, 23 listopada, rozpoczęły się 4‑dniowe szkolenia personelu, których celem jest zdobycie umiejętności pracy z nowoczesnym robotem. Biorą w nich udział zespoły Klinicznych Oddziałów: Urologii i Onkologii Urologicznej, Chirurgii Klatki Piersiowej, Kardiochirurgii, Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego oraz Ginekologii Operacyjnej. W trakcie szkolenia lekarze oraz instrumentariuszki poznają zasady obsługi technicznej systemu, przygotowania systemu do zabiegu operacyjnego i pracy podczas operacji. Za pomocą wirtualnego symulatora dedykowanego specjalnie do szkoleń oraz fantomu operacyjnego uczestnicy samodzielnie wykonują ćwiczenia począwszy od „dokowania” pacjenta i wprowadzaniu narzędzi do odpowiedniej przestrzeni ciała, skończywszy na operowaniu narzędziami z użyciem nici.

Szkolenie zostało zorganizowane dzięki zaangażowaniu dr hab. n. med. Konrada Futymy z Klinicznego Oddziału Ginekologii Inwazyjnej i dyrektora naczelnego SPSK Nr 4 dr n. med. Radosława Starownika, który informuje, że szpital poszukuje źródła sfinansowania zakupu systemu da Vinci.

2021-11-26

