Proteza wszczepiona w protezę

Nowoczesny zabieg wszczepienie protezy zastawki aortalnej we wcześniej wszczepioną protezę przeprowadzono w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie. To pierwszy zabieg tego typu w województwie. Przeprowadzili go lekarze Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii: dr n. med. Krzysztof Olszewski i dr n. med. Michał Kozłowicz. Nad procedurą czuwał kierownik oddziału prof. dr hab. n. med. Janusz Stążka.

Zabieg przeprowadzono u 71‑letniej kobiety. Po nim lekarze stale monitorowali jej stan zdrowia.

– Okres pooperacyjny upłynął bez powikłań. Wszczepiona proteza funkcjonuje prawidłowo. Teraz możemy z całą pewnością powiedzieć, że pierwszy tego typu zabieg na Lubelszczyźnie zakończył się pełnym sukcesem. Pacjentka jest już w domu i czuje się bardzo dobrze – mówi prof. dr hab. n. med. Janusz Stążka.

Od kilku lat możliwe jest wszczepienie protezy zastawki aortalnej bez przecinania mostka, stosowania krążenia pozaustrojowego i zatrzymywania serca. Jest to metoda przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej metodą TAVI (ang. Transcatheter Aortic Valve Implantation). Zabieg wykonywany jest nie tylko bez przecinania mostka, bez stosowania krążenia pozaustrojowego i bez zatrzymywania pracy serca (na bijącym sercu), co redukuje ryzyko.

aa

2021-11-15

Zobacz również: