Pierwsze lądowanie śmigłowca

Ważny dzień w historii 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. Pierwszy próbne lądowanie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego miało miejsce w dniu 24.11.2021 r. punktualnie o godz. 10.00. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie procedur oraz umiejętności personelu związanych z realizacją przyjmowania (przekazywania) pacjentów z wykorzystaniem transportu lotniczego we współdziałaniu z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Ważnym elementem było również sprawdzenie wszystkich systemów bezpieczeństwa oraz nawigacji umożliwiających wykonanie bezpiecznej operacji powietrznej. Lądowisko Szpitala Wojskowego jest pierwszym w województwie lubelskim (i na chwile obecną jedynym) lądowiskiem wyniesionym, zlokalizowanym na dachu budynku. Lądowisko jest bardzo nowoczesne, przeznaczone do wykonywania operacji startów i lądowań zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością VFR w dzień i w nocy dla śmigłowców o maksymalnej masie startowej statku powietrznego (MTOM) 6000 kg oraz maksymalnym wymiarze śmigłowca 15,0 m Lądowisko nadaje się do eksploatacji do prędkości wiatru czołowego i bocznego 17 węzłów (31,5 km/h).

– Uruchomienie lądowiska jest jednym z elementów przygotowania szpitala do funkcjonowania z początkiem stycznia 2022 roku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Uruchomienie SOR jest dużym wyzwaniem organizacyjnym wymagającym szeregu zmian w funkcjonowaniu szpitala oraz zwiększonego wysiłku personelu. Będzie to jednak bardzo korzystna i wyczekiwana zmiana dla mieszkańców Lublina i regionu oraz wsparcie dla obecnie funkcjonującego systemu ratownictwa medycznego – podkreślał z‑ca Komendanta szpitala i rzecznik szpitala Bogusław Piątek.

2021-11-25

