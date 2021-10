Przygoda chóru „Continuum” z teledyskiem

I wreszcie mamy to! Teledysk gotowy. Zamysł przedstawienia poszczególnych chórów lekarskich w formie teledysków powstał jeszcze w roku 2019, podczas planowania Festiwalu Chórów Lekarskich w Opolu. Wydarzenie, które miało odbyć się we wrześniu, odwołano z powodu pandemii. Wtedy idea stworzenia nagrań lekarskich zespołów chóralnych nabrała szczególnej wagi i całkiem nowego znaczenia. My naszym nagraniem chcemy pokazać nie tylko własną pasję śpiewania, ale też piękno miejsca, w którym żyjemy – Lubelszczyzny. Nie było to łatwe. Z powodu ograniczeń pandemicznych w odbywaniu prób i czasowego zamknięcia obiektów kluczowych dla naszego nagrania udało nam się dokończyć dzieło dopiero we wrześniu 2021 roku. Dziękujemy wszystkim, którzy nam w tym pomogli. Teledyski śpiewających medyków sfinansowała Komisja Kultury Naczelnej Izby Lekarskiej. Nas wsparła też rodzima, Lubelska Izba, udostępniając własne pomieszczenia i ułatwiając uzyskanie zgody na nagrania w miejscach o szczególnej wartości historycznej: Kaplicy Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim i cerkwi w Muzeum Wsi Lubelskiej.

Miłego oglądania.

Hanna Lekan

Link do teledysku jest dostępny na stronie Komisji Kultury LIL

https://kultura.oil.lublin.pl/teledysk‑choru‑continuum/

Bezpośredni link do youtube.com

https://youtu.be/nn01vaU2ROU