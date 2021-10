Papua Nowa Gwinea na Chmielnej

W sobotę 16 października 2021 r. o godz. 12:00 w Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy”, (Klub Lekarza, Lublin, ul. Chmielna 4), odbył się wernisaż wystawy fotografii okulisty Dariusza Tulei – „Papua Nowa Gwinea”. To fotograficzna relacja z wyprawy w której uczestniczył autor.

– We wrześniu 2019 r. wziąłem udział w niezwykłej wyprawie do Papui Nowej Gwinei. Wyjazd odbył się na zaproszenie organizatora i uczestnika tej wyprawy, dr Norberta Rehlisa – polskiego lekarza, wieloletniego pracownika WHO, założyciela m.in. fundacji „Redemptoris Missio” i „Pomoc z Polski”, pracującego obecnie od kilkunastu lat w Papui Nowej Gwinei, gdzie jest lekarzem oraz doradcą Ministra Zdrowia oraz Wicepremiera Rządu – opowiada Tuleja.

Wyprawa została zorganizowana dla znanej wszystkim podróżniczki Elżbiety Dzikowskiej. Głównym celem ekspedycji był udział w niezwykle barwnym i atrakcyjnym Festiwalu Folklorystycznym w Goroka – największej uroczystości kulturalnej w PNG organizowanej regularnie od 1957 roku. Biorą w nim udział grupy folklorystyczne z ponad 100 różnych plemion, prezentując regionalne stroje, taniec i śpiew. Impreza ta przyciąga ogromne rzesze turystów i fotografów z całego świata.

– Przez cztery dni oglądaliśmy od rana do późnego popołudnia prezentacje zespołów folklorystycznych, niezwykle dynamiczne i barwne widowisko. Na zakończenie wyprawy spędziliśmy kilka dni w Tufi, na wschodniej części wschodniego wybrzeża.

W czasie tego wyjazdu dr Tuleja wykonał pond 6 tys. fotografii. Część z nich można do 12 listopada oglądać na wystawie w LIL.

Fotorelacja z wernisażu na stronie Komisji Kultury LIL

