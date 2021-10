Naukowa zabawa w ciepło-zimno

Lubelski naukowiec przybliży dokonania tegorocznych Noblistów w dziedzinie fizjologii i medycyny, czyli odkrycie mechanizmów recepcji bodźców termicznych i mechanicznych. W czwartek będzie wykład na ten temat.

W tym roku Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny została przyznana wspólnie dwóm naukowcom z Uniwersytetu Kalifornijskiego: Davidowi Juliusowi i Ardemowi Patapoutianowi za „odkrycie receptorów temperatury i dotyku”. To przełomowe spojrzenie pozwala lepiej zrozumieć skomplikowane działanie sensorów zmysłów ludzkiego ciała i to , w jaki sposób mogą one inicjować sygnały w naszym układzie nerwowym. Kluczowe role pierwotnych sensorów temperatury i dotyku odgrywają kanały jonowe typu TRP i PIEZO.

Jak doszło do odkrycia tych kanałów‑receptorów? Co dzisiaj wiadomo na ich temat? I jaki związek mają z nimi rośliny? Odpowiedzi na te, i wiele innych pytań będzie można poznać podczas wykładu prof. Kazimierza Trębacza „Kanały jonowe jako sensory dotyku i temperatury – Nobel 2021”, który od lat specjalizuje się w badaniach molekularnych sygnałów elektrycznych.

Wykład zaplanowano na czwartek, 28 października o godz. 17.15 w auli Fizyki Instytutu Fizyki, UMCS (ul. Idziego Radziszewskiego 10, budynek B, Aula Fizyki – sala 103, I piętro).

(oprac. jkg)

2021-10-26

Zobacz również: