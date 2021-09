U nas najwięcej zakażonych

Jak wynika ze statystyk nasze województwo ma najwyższy wskaźnik zapadalności na COVID‑19, który wynosi 5,2 na 100 tysięcy mieszkańców regionu. I jesteśmy na pierwszym miejscu jeśli chodzi o liczbę zakażeń

We wtorek o sytuacji w naszym regionie mówił Lech Sprawka, wojewoda lubelski.

– To kwestia znacznego spadku dyscypliny społecznej w zakresie przestrzegania obostrzeń. Druga przyczyna jest związana ze szczepieniami. Wskaźnik szczepień jest w województwie lubelskim stosunkowo niski w porównaniu do większości województw. Trzecia przyczyna, na co szczególnie zwraca uwagę inspekcja sanitarna, to utrudnienia w komunikacji z osobami, które były w kontakcie z osobami zakażonymi. Coraz trudniej w ramach dochodzeń epidemiologicznych jest docierać do osób z kontaktu – mówił wojewoda na konferencji prasowej.

We wtorek w województwie lubelskim potwierdzono 109 nowych przypadków SARS‑CoV‑2, znowu najwięcej w kraju. Wskaźnik zakażeń na 100 tys. mieszkańców wynosi już 5,2. Najwyższy w naszym regionie ma powiat łęczyński – 12,2 na 100 tys. mieszkańców. Wysokie wskaźniki mają też powiaty: lubartowski – 11,3 i kraśnicki – 10,5.

Jak poinformował wojewoda, decyzje o wprowadzeniu obostrzeń mają być podejmowane po przekroczeniu 1000 zakażeń dziennie w skali kraju. We wtorek potwierdzono 711.

