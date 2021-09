Sobota dbających o zdrowie

W sobotę plac Zamkowy w Lublinie był miejscem pracy wielu medyków i osób związanych z ochroną zdrowia. Sukces pikniku prozdrowotnego „Zadbaj o zdrowie” jest policzalny: 65 osób zaszczepiło się przeciwko Covid‑19

Sobota była Światowym Dniem Pierwszej Pomocy i pokazem pierwszej pomocy przedmedycznej zaczął się piknik prozdrowotny zorganizowany na placu Zamkowym.

W organizacji wydarzenia brali udział: Uniwersytet Medyczny w Lublinie wspólnie ze szpitalami klinicznymi: SPSK nr 1 w Lublinie, SPSK nr 4 w Lublinie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Instytut Medycyny Wsi, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzka Stacja Sanitarno‑Epidemiologiczna w Lublinie, Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie, Centrum Medyczne Luxmed, Q‑DENT Stomatologia, NZOZ Marmed w Świdniku.

W programie były prelekcje: dr n. farm. Aleksandra Józefczyk i dr n. farm. Małgorzata Kozyra mówiły o ziołolecznictwie, dr n. farm. Agnieszka Grzegorczyk o drobnoustrojach w naszych domach, dr hab. n. med. Anna Woźniak o okulistyce.

Była też okazja do posłuchania fachowców, którzy przedstawiali fakty i obalali mity dotyczące szczepionek mRNA i szczepień przeciw Covid‑ 19. Na liście prelegentów byli: prof. Krzysztof Tomasiewicz (lekarz specjalista chorób zakaźnych, UM Lublin); prof. Agnieszka Szuster‑Ciesielska (wirusolog, immunolog, UMCS), dr n. med. Grażyna Semczuk (lekarz specjalista chorób zakaźnych); dr n. med. Maria Jolanta Korniszuk (lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny) i Magdalena Bis (psycholog, psychoterapeuta, UMCS).

Na placu Zamkowym, wśród wielu stanowisk, działał chyba najważniejszy – punkt szczepień przeciwko Covid‑19. Wojskowy namiot stojący w centrum placu odwiedzali dorośli i młodzież.

– 53 osoby przyjęły szczepionkę firmy Johnson & Johnson a 12 osób firmy Pfizer. Jak na takie wydarzenie jakim był piknik to nie jest dużo ale kiedy popatrzę na to ile osób szczepimy, wynik bardzo dobry – mówi Dorota Suchodół, pielęgniarka, pracująca w sobotę w punkcie szczepień organizowanym przez Instytutu Medycyny Wsi. Ma porównanie i doświadczenie, bo pracuje przy szczepieniach od stycznia tego roku a w punkcie mobilnym od czerwca. – Niektórzy decydowali się na przyjęcie szczepionki spontanicznie. Były osoby, które jechały do domu i wracały z dziećmi – dodaje.

Lekarze i personel medyczny podczas trwania pikniku badali znamiona (akcja profilaktyczna czerniaka i raków skóry), robili badanie USG (akcja wczesnego wykrywania tętniaka aorty brzusznej), mammografię piersi, badania EKG, mierzyli ciśnienie krwi, tętna, saturacji, tkanki tłuszczowej, poziomu glukozy.

Przedstawiciele placówek i firm związanych z ochroną zdrowia służyli konsultacjami i poradami w ramach profilaktyki osteoporozy, reumatoidalnego zapalenia stawów, depresji poporodowej, bólów kręgosłupa, nadciśnienia, otyłości, nowotworów przewodu pokarmowego czy bezdechu sennego.

(oprac. jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska

2020-09-13

