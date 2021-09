Nowe karetki i uznanie za zasługi dla ochrony zdrowia

Cztery nowe ambulanse trafiły do zamojskiego pogotowia. Podczas wtorkowej uroczystości na Rynku Wielkim dwudziestu czterech pracowników stacji dostało honorowe odznaczenia.

Nowe karetki (renault master 2.3) będą wykorzystywane w Zamościu, Miączynie, Szczebrzeszynie i Frampolu. We wtorek ambulanse zostały uroczyście przekazane.

– Mamy bardzo duży teren powiatu zamojskiego i biłgorajskiego. Staramy się by nie było miejsc gdzie są stare czy wyeksploatowane pojazdy. Chodzi o to , by każdy pacjent niezależnie od tego gdzie mieszka – w Zamościu czy w najmniejszej nawet wsi na Roztoczu – miał dostęp do tej samej jakości świadczeń – mówił Damian Miechowicz, dyrektor Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego Transportu Sanitarnego w Zamościu.

Tłumaczył, że nowe przepisy nakładają obowiązek okresowej wymiany karetek. Nie mogą mieć więcej niż 5‑6 lat, stąd zakup nowych ambulansów.

Kupno jednego z nich – specjalistycznego typu „S”, który będzie stacjonował w Zamościu – kwotą 300 tys. zł dofinansowała PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu.

Podczas uroczystości na Rynku Wielkim doceniono pracowników Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia i Transportu Sanitarnego w Zamościu, którzy zostali wyróżnieni odznakami honorowymi „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

2021-09-29

