Lekarka fundatorką rzeźby Znikomka

Zamojska okulistka ufundowała rzeźbę, która przedstawia bohatera wiersza Bolesława Leśmiana. To już piąta leśmianowska postać, która pojawi się w przestrzeni Zamościa

W miniony weekend w Zamościu trwał festiwal Ulica Literacka. Od kilku edycji wydarzeniu towarzyszy odsłanianie rzeźb. To bohaterowie z utworów Bolesława Leśmiana, poety, który mieszkał tu między 1922 a 1935 rokiem. Jest Bajdała z Rynku Wodnego, Srebroń z ul. Żeromskiego, Gady z ul. Staszica i Skrzypek opętany z bramy do Parku Miejskiego. Teraz będzie Znikomek, który trafi na schody Zamojskiego Domu Kultury.

– Cieszę się, że będzie przed budynkiem, będzie zachęcał do przychodzenia i budowania swojego wnętrza – mówiła podczas sobotniego wieczoru Stanisława Igras, fundatorka Znikomka.

To zamojska okulistka, która zdecydowała się na taki gest, bo jak tłumaczyła, dom kultury jest dla niej bardzo ważnym miejscem. Jak wspominała, przyjechała do Zamościa pod koniec 1976 roku. Miasto wówczas nie wyglądało najlepiej ale gdy stwierdziła, że jest tu dom kultury, orkiestra i kino, uznała, że nie jest tak źle. Uważa, że należy promować co nasze i zdecydowała się na Leśmiana z uwagi na jego związek z Zamościem.

Fundatorka podczas uroczystości nawiązała do okulistycznego aspektu przypadku Znikomka, którego opis w wierszu brzmi:

W cienistym istnień bezładzie Znikomek błąka się skocznie.

Jedno ma oko błękitne, a drugie — piwne, więc raczej

Nie widzi świata tak samo, lecz każdym okiem — inaczej.

Symboliczne odsłonięcie rzeźby (doktor Stanisława Igras druga od prawej). Fot. Zamojski Dom Kultury

2020-09-14

