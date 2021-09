Kongres towarzystwa kardiologicznego

XXV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbędzie się w dniach 22 września-2 października 2021 r. w formule online.

Pierwszy Międzynarodowy Kongres PTK odbył się 1997 roku w Warszawie i od tego czasu co rok we wrześniu kardiolodzy spotykają się na kolejnych jego edycjach. Przez 25 lat na kongresach PTK można było wysłuchać wykładów wybitnych specjalistów z całego świata. – Wierzymy też, że wiedza zdobyta podczas tych spotkań niejednokrotnie miała wpływ na późniejsze decyzje kliniczne, a tym samym zdrowie wielu pacjentów podkreślają organizatorzy i zapraszają do dzielenia się wspomnieniami.

– Jeśli mają Państwo swoje szczególne wspomnienia; jeśli zapadł w Państwa pamięci wyjątkowy gość, zachęcamy do podzielenia się z nami. Czekamy na Państwa zdjęcia i wspomnienia pod adresem: kongres2021@ptkardio.pl.

