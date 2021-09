Apel lekarzy – szczepiąc się ratujemy siebie i innych

Specjaliści z SP Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie apelują do pacjentów i ich rodzin o szczepienie się przeciw COVID‑19. Zaznaczają, że przy obniżonej odporności oraz innych chorobach przewlekłych występuje zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu koronawirusa.

Zdecydowana większość pacjentów z COVID‑19, którzy trafiają na leczenie do szpitala to osoby niezaszczepione, mówiono w czasie poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami.W Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK1 w Lublinie jest już zajętych ok. 80 proc. łóżek; głównie przez młodych i niezaszczepionych pacjentów z ciężką postacią COVID, która wymaga respiratoterapii bądź terapii metodą ECMO, informował kierownik kliniki prof. Mirosław Czuczwar.

Aż 90 proc. pacjentów Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK1 w Lublinie, to także osoby niezaszczepione alarmował szef kliniki prof. Krzysztof Tomasiewicz. – Wielu tych zachorowań a także śmierci, można było uniknąć. Jeżeli ktoś umiera na chorobę, w wypadku której mamy szczepionkę, to …. opadają nam ręce.

W podobnym duchu wypowiadali się lekarze innych specjalizacji bijąc na alarm i zachęcają do szczepienia się.

– Na 50 osób zgłaszających się codziennie do kliniki tylko góra 10 jest zaszczepionych – mówił prof. Marek Hus kierownik Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku.

Prof. Anna Kwaśniewska kierownik Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży SPSK1 zaznaczyła, że czasie ciąży można się szczepić (nawet w drugim, trzecim trymestrze). Do szczepień zachęcał też kierownik I Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, prof. Jan Kotarski podkreślając że chorzy onkologiczne są bardzo narażeni na gorsze rokowania w przypadku zakażenia COVID.

Obecnie na intensywnej terapii SPSK1 przebywa 6 pacjentów z COVID‑19. Żaden nie jest zaszczepiony.

W Polsce najmniej zaszczepionych przeciw COVID‑19 jest w województwach lubelskim i podkarpackim. Jak poinformował w poniedziałek 27.09 Adam Niedzielski, w tych regionach odnotowuje się także największy wzrost hospitalizacji pacjentów z COVID‑19.

2021-09-28

