Wiecha nad lubelskim szpitalem

Zakończył się ważny etap budowy obiektu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 przy ul. Staszica w Lublinie. Będzie tu centralny blok operacyjny, jednostki kliniczne i diagnostyczne, które teraz działają w zabytkowej części placówki. Wszystko ma być gotowe za dwa lata

– Zawieszenie wiechy symbolizuje zakończenie pewnego ważnego etapu robót, zakończenie konstrukcji obiektu – mówił we wtorek na uroczystości zorganizowanej na placu budowy przy ul. Staszica, dyrektor budownictwa ogólnego Budimex S.A. Jakub Nagraba. – Mamy ambitny plan, żeby w niecały rok zrealizować ten obiekt – dodał.

– Przebudowa i rozbudowa Szpitala Klinicznego nr 1 trwa od 2016 roku – mówiła dyrektor SPSK1 Beata Gawelska. – Ta lokalizacja jest strategiczną częścią naszej inwestycji. To jest budynek, w którym będzie się mieścić centralny blok operacyjny z ośmioma salami operacyjnymi oraz wszystkie jednostki kliniczne, zabiegowe, diagnostyczne, które w tej chwili działają w warunkach ograniczonych, bo w zabytkowych częściach budynków – dodała i zapowiedziała, że pozostaje jeszcze zadanie, które przewiduje budowę polikliniki. Budynku, w którym będzie się mieścić ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

– Ta inwestycja pomoże całemu systemowi funkcjonowania naszej uczelni – mówił rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Wojciech Załuska. – To dotyczy zarówno obszaru klinicznego, czyli leczenia pacjentów, za pomocą bardzo nowoczesnych metod i wreszcie w bardzo dobrych warunkach. To jest wymogiem czasów, ale i naszym obowiązkiem. Zwiększy też dla naszego uniwersytetu bazę dydaktyczną. Też bardzo liczymy na to , że nasi studenci będą uczeni w sposób bardziej nowoczesny. To jest bardzo ważne – dodał rektor UM w Lublinie.

Fot. Iwona Burdzanowska

2020-07-07

