Trzy piętra dla rehabilitacji

Ponad 65 tysięcy zabiegów, także dla pacjentów wśród których były osoby wymagające rehabilitacji po COVID‑19, wykonał w pierwszym półroczu 2021 roku Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Placówka została wyremontowana i wyposażona w sprzęt medyczny o wartości blisko 9,5 mln zł.

Tak duże zainteresowanie rehabilitacją w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie wynika nie tylko z zapotrzebowania na tego typu pomoc, ale także dlatego, że sam ośrodek przeszedł niedawno generalny remont. Blok F jednostki zmienił się nie do poznania. Na trzech piętrach budynku personel, korzystając z wysokiej klasy sprzętu do rehabilitacji, wykonuje zabiegi fizjoterapeutyczne z zakresu hydroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii. Do dyspozycji pacjentów są m.in.: basen, urządzenia do masażu podwodnego oraz dobrze wyposażona sala ćwiczeń. W ośrodku zatrudnionych jest dwudziestu dwóch fizjoterapeutów, czterech masażystów oraz czterech lekarzy ze specjalizacją rehabilitacji medycznej.

– Świadczymy leczenie rehabilitacyjne dla chorych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego całodobowego, lecz istniejące schorzenie lub uraz potrzebują intensywnego usprawniania. Zabiegi obejmują kompleksową fizjoterapię narządów ruchu, szczególnie ze wskazaniami neurologicznymi, ortopedycznymi i reumatologicznymi – wyjaśnia Anna Mazur‑Maj, kierownik Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.

W tym roku w ośrodku pojawili się także pacjenci, którzy przebyli COVID‑19. Szpital przygotował dla nich program fizjoterapii. Jego celem jest wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności.

– Dzięki rehabilitacji pacjenci znacznie poprawią swoją sprawność oddechową. Zwiększą wydolność wysiłkową i krążeniową, przez co jest szansa, że szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja pozytywnie wpłynie również na ich kondycję psychiczną – dodaje Anna Mazur‑Maj.

