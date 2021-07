Pacjenci chwalą lekarzy

Zamojski Szpital Niepubliczny wysoko oceniany przez pacjentów chorych na raka i ich bliskich. Placówka jest chwalona za bardzo wysoki poziom opieki personelu medycznego

– Pomimo choroby, czułem, że wszyscy na tym oddziale się o mnie martwią. Teraz na pobytach jednodniowych nadal mam takie odczucie. Wszyscy (cały personel) są tutaj życzliwi, uśmiechnięci, chętnie służą pacjentom pomocą – opisuje jeden z pacjentów swój kontakt z Zamojskim Szpitalu Niepublicznym.

To jedna z osób, które wyraziły opinię na portalu Onkomapa.pl, gdzie zbierane są oceny na temat 108 szpitali w całym kraju i prawie 3,5 tys. lekarzy w nich pracujących. Weryfikacji podlegają placówki, które w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia realizują przynajmniej dwie z trzech procedur: chemioterapię, radioterapię, chirurgię onkologiczną.

W województwie lubelskim najwyżej ocenianym przez pacjentów ośrodkiem jest Zamojski Szpital Niepubliczny, z oceną 4,6 (w skali do 1 do 5, na 199 ankiet). Chorzy podkreślają bardzo wysoki poziom opieki personelu medycznego w tym ośrodku.

Kolejne miejsce zajmuje Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie, z oceną 3,6 (na 181 ankiet). W tym ośrodku bardzo dobrze oceniany sposób leczenia.

Na potrzeby zestawienia wzięto pod uwagę placówki, które uzyskały powyżej 150 opinii.

– Mierzenie zadowolenia pacjentów z oferowanej im opieki jest niezmiernie istotne, ponieważ poziom satysfakcji chorego wpływa na zaufanie do lekarza, a to z kolei ma bezpośredni wpływ na relację z nim i przekłada się na skuteczność leczenia, np. poprzez stosowanie się do zaleceń – uważa Agata Polińska, wiceprezes Fundacji Alivia, która prowadzi portal Onkomapa.pl i gromadzi opinie o placówkach onkologicznych w całej Polsce.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy portal odwiedziło ponad 175 tys. użytkowników, którzy zostawili prawie 2,5 tys. opinii.

2020-07-26

