Zmodyfikowane komary wspierają medyków

Komar egipski przenosi na ludzi dengę, zikę czy żółtą febrę. Walka z nim jest trudna, bo uodparnia się na środki owadobójcze. Międzynarodowy pomysł na walkę z rozprzestrzenianiem chorób, polega na eliminacji komarów w inny sposób

W Brazylii ten eksperyment już przeprowadzono, teraz będzie w USA. Naukowcy planują wypuszczenie 750 milionów genetycznie zmodyfikowanych komarów. Ma to pomóc w walce z rozprzestrzenianiem się m.in. wirusa zika, a chodzi o zmniejszenie populacji komarów Aedes aegypti (na zdjęciu). To one są odpowiedzialne za praktycznie wszystkie choroby przenoszone przez komary na ludzi – oprócz ziki także dengę czy żółtą febrę.

O projekcie nadzorowanym przez amerykańskie agencje rządowe dla Newserii mówiła Andrea Leal, dyrektor wykonawczy Florida Keys Mosquito Control District.

Jak to działa? Wykorzystywana jest nowa technologia, która hermetyzuje jaja zawierające larwy samców w rozpuszczalnych w wodzie kapsułkach. Kiedy zmodyfikowane genetycznie samce skojarzą się z samicami na wolności, przekazują swój gen, który zapobiega rozwojowi potomstwa płci żeńskiej. Potomstwo płci męskiej przeżywa i w połowie dziedziczy gen. Po tym, jak samce dorastają i kojarzą się z innymi owadami, umiera również następne pokolenie potomstwa płci żeńskiej.

Oxitec, oprócz komarów modyfikuje też szkodniki rolnicze. Ćmę Plutella xylostella, nazywaną piętnówką kapustówką czy pustoszącą uprawy bawełny ćmę Pectinophora gossypiella zwaną różowym robakiem, gdyż jej biała gąsienica ma różowe paski na grzbiecie.

Nie wszyscy pozytywnie oceniają ich działania. Są głosy protestów przed możliwością całkowitego zniszczenia populacji ciem, w ciągu zaledwie trzech pokoleń. A jest taka możliwość.

Także mieszkańcy terenów gdzie uwalniane są genetycznie zmutowane owady, obawiają się na przykład ich ukąszeń. Niezadowoleni z faktu, że stają się miejscem testów grożą, że będą rozpylać insektycydy w pobliżu punktów uwalniania tych zmutowanych.

Zwolennicy eksperymentów z mutowanymi owadami przytaczają statystyki: w Brazylii, zachorowalność na dengę w ciągu kilkunastu lat wzrosła 15‑krotnie. Amerykanie chcą uniknąć takiej sytuacji.

(oprac. jkg)

Fot. Muhammad Mahdi Karim/Wikipedia

2020-06-19

Zobacz również: