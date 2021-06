Zanzibaru piękno zobaczysz przy Chmielnej

Otwarciem wystawy fotografii Marka Stolarczuka i Andrzeja Skrzyńskiego – pt. „Zanzibar – Hakuna Matata”, Galeria Sztuki Nieprofesjonalnej „U lekarzy” w Lubelskiej Izbie Lekarskiej, rozpoczęła nowy po‑pandemiczny sezon.

I nie tylko po‑covidowy! Także technologiczny!

Wernisaże i spotkania uczestników wydarzeń artystycznych będą się tu teraz odbywać w nowo wyremontowanej, doskonale wyposażonej technicznie Sali Klubu Lekarza. Licznie przybyli goście na wernisaż w sobotnie południe 12 czerwca, mogli już docenić te zmiany.

Autorzy prezentowanych zdjęć – lekarze z Łukowa – pięknie opowiadali o podróży swych marzeń czyli o Zanzibarze (po arabsku ta nazwa oznacza piękną wyspę), o jej rajskim klimacie, urodzie egzotycznej przyrody, pogodnych i szczęśliwych ludziach zamieszkujących tę wyspę białych plaż i o tym, że życie płynie tam łagodnym, spokojnym rytmem w zgodzie z najsłynniejszym chyba wyrażeniem znanym z Zanzibaru: „hakuna matata” czyli w wolnym tłumaczeniu zwolnij, nie śpiesz się tak.

Wystawę można oglądać przez całe lato – do września 2021 roku. Ale już wkrótce wszyscy członkowie LIL będą mogli na stronie internetowej izby obejrzeć filmową relację z wernisażu. Dzięki zainstalowaniu profesjonalnego sprzętu do realizacji audio‑video, powstała taka możliwość (także do prowadzenia transmisji na żywo z odbywających się w klubie wydarzeń). Tak więc ci którzy żałują, że nie byli osobiście, będą mogli on‑line śledzić spotkania autorskie, koncerty i wystawy, siedząc na własnej kanapie w domu przed ekranem komputera.

O tym w jaki sposób się „podłączyć” poinformujemy na stronie Medicusa.

2020-06-14

