„Zadbaj o zdrowie”. Szczepieniobus wyruszył

Na Lubelszczyźnie ruszyła akcja informacyjno‑edukacyjna „Zadbaj o zdrowie”, której najważniejszym elementem będą szczepienia profilaktyczne. Wojewoda lubelski Lech Sprawka inaugurując akcję zaprezentował mobilny punkt szczepień (ambulans), w którym wszyscy zainteresowani będą mogli zaszczepić się przeciw COVID‑19 jednodawkową szczepionką szczepionką Johnson & Johnson. Przedstawiono też harmonogram najbliższych lokalizacji ambulansu.

– Szczepienia to jedyny sposób, byśmy zabezpieczyli się przed czwartą falą koronawirusa. To niezmiernie ważne, nie ma innej metody – podkreślał wojewoda wspólnie z zastępcą dyrektora ds. medycznych Instytutu Medycyny Wsi Magdaleną Czarkowską i lubelskim państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym Marią Jolantą Korniszuk.

Apelowano też do wszystkich tych, którzy sprzeciwiają się tej akcji. – Bardzo prosimy w trosce o zdrowie mieszkańców naszego województwa: Nie przeszkadzajcie! Przykład Wielkiej Brytanii: przedwczoraj było blisko 20 tys. zakażeń – wzywał wojewoda Sprawka i przytoczył dane statystyczne: jesteśmy na przedostatnim miejscu pod względem wskaźnika zaszczepionych osób drugą dawką. Najwyższy poziom zaszczepień mamy w mieście Lublin: pierwszą dawką – 48,4 proc., drugą dawką 39,8 proc. Jeśli chodzi o układ powiatowy to najgorzej jest w tej chwili w trzech powiatach. Jeśli mówimy o pierwszej dawce: powiat łukowski 29,3 proc., radzyński 29,5 proc., chełmski 30,5. Natomiast drugą dawką: najmniej w powiecie chełmskim 21,5 proc., radzyńskim 21,6 proc. W układzie gminnym warto zaznaczyć, że najwyższy wskaźnik mamy w trzech miastach: Lublin, Puławy i Dęblin. Na końcu pierwsza dawką gmina Serniki. Pierwsza dawką zaszczepionych tam jest tylko 20,8 proc. W przypadku gminy Tereszpol, w powiecie biłgorajskim 21 proc. Odpowiednią drugą dawką w gminie Serniki 14,4 proc., w Tereszpolu 15,7 proc. – dodał Lech Sprawka.

– W układzie powiatowym szczepienia najsłabiej przebiegają w gminach powiatu chełmskiego. Dlatego inaugurując dzisiaj szczepienia szczepieniobusem – który może dotrzeć w najmniejsze zakątki – kierujemy go do powiatu chełmskiego. Będziemy szczepić we wszystkich gminach. Szczepimy, jedną dawką. Jest nadzieja, że poprzez taką formę uda się te wskaźniki poprawić – mówił wojewoda lubelski. Akcja będzie odbywać się pod opieką wykwalifikowanego personelu. – W każde miejsce dotrze lekarz, który będzie nadzorował szczepienia i kwalifikował pacjentów – mówiła Magdalena Czarkowska.

aa

2020-06-28

Zobacz również: