W sobotę pokaż skórkę

W soboty 19 i 26 czerwca mieszkańcy Lublina będą mogli skorzystać z akcji badań znamion na skórze która odbędzie się w ramach Białych Sobotach Dermatologicznych organizowanych w szpitalu klinicznym nr 1 w Lublinie.

– Czerniak to złośliwy nowotwór skóry, który pojawia się jako zupełnie nowa zmiana barwnikowa lub rozwija się w obrębie znamienia, które zaczyna się powiększać, zmienia kolor, staje się niesymetryczne, może krwawić. Warto obserwować swoją skórę i w przypadku zauważenia podejrzanej zmiany natychmiast skonsultować się z lekarzem – mówi profesor Dorota Krasowska, Kierownik Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej SPSK1 w Lublinie, zachęcając jednocześnie do skonsultowania niepokojących zmian i znamion ze specjalistami ze szpitala SPSK1.

Celem tej akcji jest walka z czerniakiem – złośliwym nowotworem skóry. Ta walka zaczyna się od badania dermoskopem i trafnej diagnozy. To dobry moment na badanie – przed wakacjami, gdy ekspozycja skóry na słońce będzie coraz intensywniejsza, co może sprzyjać rozwojowi czerniaka. – Zapraszamy osoby, które zauważyły u siebie niepokojące zmiany skórne lub znamiona na bezpłatne konsultacje w tym zakresie w dwie kolejne soboty: 19. oraz 26. czerwca w godzinach od 9 do 12 – informuje Anna Guzowska rzeczniczka szpitala

Badania będą prowadzone w ambulatorium Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej SPSK1 w Lublinie – ul. kStaszica 11 H (niski budynek po prawej stronie ulicy Staszica idąc w kierunku ul. Świętoduskiej).

2020-06-17

