W aptece będą szczepić

Ponad 600 farmaceutów z województwa lubelskiego uzyskało uprawnienia do wykonywania i do kwalifikacji do szczepień. W najbliższym czasie punkty szczepień przeciwko Covid-19 (ale też np. przeciwko grypie) będą mogły ruszyć w aptekach.

Jednak zgodnie rozporządzeniem ministra zdrowia apteczny punkt musi spełniać wiele warunków obok koniecznego wyposażenia m.in. zestawu antywstrząsowego apteka musi dysponować stolikiem zabiegowym, zestawem do wykonywania iniekcji i opatrunków, pojemnikami na zużyte strzykawki i igły oraz na zakaźne materiały także sprzętem komputerowym z dostępem do internetu. Co najważniejsze apteka musi być podłączona do systemu, który identyfikuje pacjenta a także taką organizacją pracy aby pogodzić szczepienie pacjentów z obsługą pozostałych klientów.

Farmaceuci nie kryją obaw o nabór samych zainteresowanych bo niestety szczepienia nie będzie można wykonać „przy okazji” kupowania np. aspiryny. Wcześniej trzeba się będzie zarejestrować.

2020-06-26

