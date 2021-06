Szpital przy Kraśnickiej szczepi rekordowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie zaszczepił już od końca grudnia ub. roku blisko 34 tysiące osób przeciwko COVID‑19. W rekordowym dniu zaszczepił 900 osób

– Zakładając, że w tej grupie byliby tylko mieszkańcy miasta, oznaczałoby to , że co dziesiąty lublinianin zdecydował się na przyjęcie szczepionki w placówce przy al. Kraśnickiej. Byłyby to bardzo obiecujący wynik – informuje Remigiusz Małecki rzecznik prasowy marszałka województwa.

W placówce funkcjonują trzy punkty szczepień, a jak zapewnia Piotr Matej, dyrektor szpitala, jeśli w danym dniu zgłosi się większa ilość chętnych do szczepień, uruchamiany jest dodatkowy, czwarty punkt.

– Średnio szczepimy ok. 350 osób dziennie, ale zdarzają się dni, kiedy chętnych jest nawet dwa razy więcej. W rekordowym do tej pory dniu zaszczepiliśmy 900 osób. Dzięki dobrej organizacji pracy oraz zaangażowaniu pielęgniarek i lekarzy możemy sprawnie obsłużyć każdego chętnego – tłumaczy dyrektor Matej.

Szpital przy al. Kraśnickiej szczepienia przeciwko COVID‑19 rozpoczął 28 grudnia 2020 roku. Przez ten czas personel wykonał (stan na 11.06.2021 roku) 33 766 szczepień. Drugą dawkę szczepionki przyjęło ponad 13 tysięcy osób, a liczba osób zaszczepionych szczepionką jednodawkową wyniosła prawie 4 tysiące.

W szpitalu wykonywane są szczepienia preparatami firm Pfizer, AstraZeneca i Johnson&Johnson. Obecnie szczepić mogą się wszystkie osoby od 11. roku życia posiadające aktywne e‑skierowanie. Szpital przy al. Kraśnickiej aktywnie włączył się w program szczepień, nie tylko w placówce, ale bierze także udział w akcjach wyjazdowych. W czasie majówki na placu Zamkowym zaszczepiono 3500 osób. Z kolei w tym tygodniu zaplanowano szczepienie wyjazdowe dla pracowników i studentów Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie. Chętnych jest już 1500 osób.

