Nasi medycy w badawczej sieci

Powstały nowe Centra Wsparcia Badań Klinicznych, wyłonione w drodze konkursu. Wśród nich jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Pierwsze inwestycje w placówkach, które otrzymały taki grant, planowane są jeszcze w tym roku

Agencja Badań Medycznych (ABM) przeznaczyła 54 mln złotych na stworzenie kolejnych wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK), które dołączą do Polskiej Sieci Badań Klinicznych.

Chodzi o uatrakcyjnienie rynku badań klinicznych w Polsce, co przyczyni się do zwiększenia szansy pacjentów na dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, częstszego wyboru przez sponsorów ośrodków badawczych w naszym kraju, a także wzrostu liczby realizowanych badań. Jak informuje Agencja Badań Medycznych, nowopowstałe Centra mają pozwolić na lepszą koordynację badań klinicznych w Polsce.

Wśród beneficjentów wybranych w obecnym konkursie, znalazło się 6 podmiotów, jednym z nich jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W uzasadnieniu ABM podkreśla, że wybrane jednostki dysponują znakomitą kadrą profesorów, mają olbrzymi wolumen pacjentów i leczą często niezwykle trudne przypadki.

Fot. Iwona Burdzanowska

2020-06-18

