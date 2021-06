Lokatorzy w klinice

Wiadomo jak będzie się mogła zmienić dawna klinika stomatologii. Przy ul. Karmelickiej 7 w Lublinie będą mieszkania a obok pojawią się nowe bloki

Gmach dawnej kliniki od dłuższego czasu stał pusty, bo lekarze i personel przenieśli się do nowej siedziby przy ul. Chodźki. Stomatologiczne Centrum Kliniczne kilkakrotnie próbowało go sprzedać. W kwietniu tego roku transakcja kupna nieruchomości doszła do skutku, a nowy właściciel wystąpił już do miasta o warunki zabudowy i je dostał.

– Wysokość budynku istniejącego pozostawia się bez zmian – informowała w rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim” Monika Głazik z biura prasowego Ratusza. – Elewacja frontowa projektowanych budynków nie może być jednolita, należy ją zróżnicować w nawiązaniu do pierzei okolicznych kamienic.

Istniejący budynek, jak zastrzegli miejscy urzędnicy, nie może być podwyższony, natomiast nowe obiekty muszą mieć zróżnicowaną wysokość i nie mogą przewyższać istniejącego budynku dawnej kliniki, która została wybudowana w 1976 roku.

Fot. Iwona Burdzanowska

2020-06-07

