Każdy powód do szczepienia jest dobry

– Chcę umożliwić nastolatkom wyjazd na festiwal Jurka Owsiaka – tłumaczy lekarz, który czeka na 18‑letnich licealistów z jednodawkowym preparatem. Wakacyjne podróże, to dla młodych główny argument by się zaszczepić

Szkolna kampania promująca szczepienia przeciw Covid‑19 wśród nastolatków, już się zaczęła. Prowadzi ją, na mocy porozumienia zawartego z lubelskim Kuratorium Oświaty I Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.

– Około tysiąca osób brało udział w wideokonferencji organizowanej na początku czerwca dla rodziców uczniów szkół województwa lubelskiego. Pracownicy naszego szpitala odpowiadali na pytania, które głównie dotyczyły konsekwencji podania preparatu, jakie są skutki, jakie występują odczyny poszczepienne. Kilka szkół zgłosiło też indywidualnie chęć organizacji takich spotkań. Na przykład we wtorek prowadziliśmy je dla rodziców uczniów z klas VII i VIII placówki z ul. Wajdeloty – wylicza pułkownik Bogusław Piątek, zastępca komendanta ds. Obwodu Profilaktyczno‑Leczniczego 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

Placówka prowadzi też Punkt Szczepień Powszechnych w Lublinie w Icemanii.

– Dziennie szczepimy ok. 20 nastolatków. Głównym powodem przyjęcia przez nich preparatu są wymogi wyjazdów wakacyjnych. Ochrona zdrowia znacznie rzadziej – ocenia pułkownik, który zauważa znaczny spadek zainteresowania szczepieniami. Tylko w punkcie przy Alejach Zygmuntowskich może się szczepić dziennie tysiąc osób, a trafia tam około 50.

Dlatego każdy pomysł by zachęcić zwłaszcza młodych ludzi by się zaszczepili jest cenny.

– Usłyszałem, że Jurek Owsiak na Pol’and’Rock Festiwal zaprasza tylko osoby, które są zaszczepione przeciw Covid‑19. Postanowiłem pomóc nastolatkom wziąć udział w tym wydarzeniu. Stąd mój kontakt z szefem jednego ze sztabów WOŚP w Lublinie, Tomaszem Szabłowskim, dyrektorem XXX LO w Lublinie. Na stronie szkoły pojawiła się informacja, że możemy zaszczepić uczniów, którzy mają 18 lat. Mam jeszcze sto szczepionek preparatu firmy Johnson&Johnson. Jest wygodniejszy, bo jednodawkowy – mówi doktor Lech Kijewski, szef NZOZ Ośrodek Medycyny Rodzinnej z Dąbrowicy, powiat Jastków.

Dla młodszych rekomendowana jest szczepionka Pfizer/BioNTech.

– Faktycznie kolejek nie ma . Moja córka się szczepiła w punkcie przy ul. Jaczewskiego i w ogóle nie czekała. Ona akurat jedzie na wakacje ale syn nie ma takich planów i też się zaczepił. To kwestia ochrony zdrowia, w ogóle nie mieliśmy wątpliwości. Podobnie jak ze stworzeniem możliwości naszym uczniom przyjęcia jednodawkowego preparatu. Z tym, że u nas w szkole nie ma zbyt wielu 18‑latków. I z tego co wiem, sporo uczniów się już zaszczepiło – tłumaczy dyrektor Tomasz Szabłowski. – Mówi się o organizacji punktów szczepień w szkołach ale na razie to plany. Zainteresowana młodzież przyjmowała dawki w ośrodku, który to proponował – dodaje.

Jak planuje Ministerstwo Edukacji i Nauki od 1 do 5 września będą lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno‑edukacyjnym, do 12 września wychowawcy zbiorą zgody od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci a od 13 do 19 września w szkołach ma trwać tydzień szczepień.

2020-06-24

