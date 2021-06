Mamy szansę wygrać – głosujmy!!!

Cudem ocalały Dąb w Lublinie rośnie na pasie zieleni ruchliwej ulicy Bohaterów Monte Cassino. To idealny przykład, że takie drzewa można z powodzeniem zachować przy budowach i remontach dróg, tym samym zwiększając wartość krajobrazową pasów drogowych. Drzewo znalazło się w czołówce konkursu na Drzewo Roku (wśród 16 drzew z Polski).

Dąb zasadził lekarz Lucjan Ważny– i dzisiaj 2 czerwca –drzewo ma już 179 głosów i czeka na więcej. Niech wygra dąb z Lublina! Głosowanie trwa do końca czerwca br.

Wystarczy wejść na stronę do głosowania www.drzeworoku.pl i kliknąć. Laureatem plebiscytu zostanie drzewo, które zdobędzie największą liczbę głosów internautów. Będzie ono reprezentowało nasz kraj w konkursie europejskim Tree of the Year w 2022 roku.

