Premier w szpitalu w Rykach

– Rząd chce nadal poprawiać jakość ochrony zdrowia, kształcić nowe kadry medyczne, by ułatwić dostęp do specjalistów – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, który w poniedziałek był w Szpitalu Powiatowym w Rykach

Premier Mateusz Morawiecki pobyt w naszym regionie zaczął od szpitala w Rykach. Od wizyty w placówce, która półtora roku temu została reaktywowana po tym, jak przestał tam działać prywatny podmiot.

– Ważnym obszarem jest fundusz modernizacji szpitali – mówił premier Mateusz Morawiecki. – Tutaj jest świetny przykład: akurat w Rykach w modelowy sposób udało się doprowadzić do współpracy i odtworzenia szpitala. Właśnie tutaj niestety ten szpital został sprywatyzowany – tak można powiedzieć i właściwie przed chwilą mi opowiedziano, że tutaj wszędzie niedawno jeszcze było błoto, niewiele sprzętów. Widzieliśmy dzisiaj nowo zakupiony tomograf, przed chwilą rozmawialiśmy o rezonansie i będzie nowy rezonans tutaj w szpitalu – dodał.

Premier mówił też, że rząd chce zadbać o kadrę. – O nasze pielęgniarki, ale także salowe, o lekarzy po to, żeby można było doprowadzić do skutecznej realizacji naszego programu naprawy służby zdrowia. Ale to także profilaktyka, bo lepiej jest zapobiegać niż leczyć – dodał.

Fot. Iwona Burdzanowska

2020-05-17

