Mamo – zbadaj się!

Akcją promocji badań profilaktycznych pod hasłem „Mamo! Mamo! Mammobus!” lubelski oddział NFZ zachęca kobiety do regularnego robienia mammografii. Akcja wiąże się z Dniem Matki i rusza 24 maja br. Tylko w maju i czerwcu mammobusy dojadą do 90 miejscowości na terenie całego województwa lubelskiego.

W dniach od 24 do 28 maja mammobusy będą oczekiwać na pacjentki w Jabłoni, Ostrówku, Wyrykach, Parczewie, Radzyniu Podlaskim, Kodniu, Niemcach, Białej Podlaskiej, Ułężu, Żółkiewce, Krzywdzie, Łabuniach, Izbicy i w Łukowie.

Program profilaktyki raka piersi jest skierowany do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie korzystały z tego badania lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego wykonania po upływie 12 miesięcy.

Zgłaszalność na mammografię w naszym województwie wynosi aktualnie 34,56%.

W Lubelskiem jeszcze w tym roku ponad 92 tysiące kobiet powinno wykonać to badanie.W naszym województwie, w ramach funduszu, można zrobić mammografię w jednej z 14 pracowni stacjonarnych a także w mammobusach, które dojeżdżają do wielu mniejszych miejscowości. Szczegółowy harmonogram pobytu mammobusów dostępny jest na stronie internetowej Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ www.nfz‑lublin.pl w zakładce mammobusy.

2020-05-22

