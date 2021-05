Lekarz zaufania społecznego

Firma badawcza zapytała Polaków jakie zawody poważają najbardziej. Wybór padł przede wszystkim na te związane z ratowaniem życia. Lekarze są w rankingu wysoko

Tegoroczny ranking zawodów, to efekt wywiadów online przeprowadzonych przez firmę badawczą, która zapytała dorosłych Polaków o to , jakie profesje poważają najbardziej. Do wyboru było 34 zawodów i profesjonalnych aktywności.

Z sondażu wynika, że dla 83,1 proc. Polaków najbardziej poważanym zawodem jest strażak. Na drugim miejscu znalazł się ratownik medyczny (81,1 proc.) a na trzecim pielęgniarka (73,8 proc.). Kolejne wskazanie (70,3 proc.) to zawód lekarza.

Profesje, które kojarzone są z ratowaniem życia i wysoką użytecznością społeczną otwierają tegoroczny ranking, zostawiając daleko w tyle na przykład nauczyciela (13 miejsce w zestawieniu), przedsiębiorcę‑właściciela dużej firmy (18 miejsce), sędziego (20 miejsce), policjanta (24 miejsce). Listę na czele której są osoby ratujące życie zamykają… posłowie, youtuberzy i politycy.

Badania prowadziła firma SW Research na próbie 1046 dorosłych Polaków.

2020-05-27

