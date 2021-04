Zaszczepią na Icemanii

Po niedzieli powinien być gotowy punkt szczepień, który w Lublinie uruchamia miasto wspólnie ze szpitalem wojskowym. Medycy będą pracować na … lodowisku

W Lublinie punkt szczepień powstaje w hali lodowiska Icemania przy Al. Zygmuntowskich. Miasto przygotowuje go wspólnie z kadrą ze szpitala wojskowego. Osoby zgłaszające się na szczepienie będą wchodzić głównym wejściem. Najpierw przejdą przez wydzielone miejsce do wypełniania ankiet, następnie trafią na płytę hali. Mniej więcej jedną trzecią płyty zajmie strefa oczekiwania na szczepienie, jedną trzecią zajmą gabinety z zespołami wykonującymi zabiegi (do każdego będzie osobna kolejka), a resztę płyty zajmie „obszar wyczekiwania po szczepieniu”. Osoby, które przejdą całą tę ścieżkę, będą opuszczać halę tylnym wyjściem.

Dla medyków przygotowano przestrzeń, którą zwykle zajmuje strefa gastronomiczna. Tu będą mieli swoje zaplecze i magazyn szczepionek. W hali będą dwa gabinety lekarskie z personelem mogącym udzielić pomocy medycznej potrzebującym tego osobom.

– W ramach punktu funkcjonować ma 10 zespołów szczepiących, w których dziennie szczepionkę otrzyma nie mniej niż 720 osób, zaś tygodniowo ponad 5 tys. osób – zapowiada Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta Lublina. – Punkt Szczepień Powszechnych czynny będzie od godz. 7.00 do 19.00 przez 7 dni w tygodniu.

– Działające w hali zespoły szczepiące będą oddzielone od siebie lekkimi ściankami działowymi. Trzeba ustawić ścianki i do każdego z gabinetów doprowadzić instalację elektryczną i informatyczna – mówił „Dziennikowi Wschodniemu” Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, spółki zarządzającej halą lodowiska Icemania pytany o przebieg prac.

