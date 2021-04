W goglach usunęli tętniaka aorty brzusznej

Innowacyjny zabieg – z zastosowaniem hologramu – przeprowadzono we wtorek 27 kwietnia br. w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie. Była to operacja tętniaka aorty brzusznej. Dzięki najnowszemu oprogramowaniu lekarze w nałożonych specjalnych goglach widzieli holograficzny obraz narządów pacjenta co pozwoliło precyzyjnie wykonać operację.

Zabieg z wykorzystaniem technologii trójwymiarowej wizualizacji był jednym z pierwszych tego typu w kraju. Wszystko dzięki użyciu specjalnej aplikacji, którą użyczyła krakowska firmę MedApp. Lekarze z Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii SPSK1 mają nadzieję, że aplikacja pomoże jeszcze wielu innym pacjentom.

2020-04-28

