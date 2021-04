Szczepienie i etyka

Wykład dotyczący stosunku do szczepień w ogóle, a także do obecnej sytuacji związanej z wirusem Covid‑19. Gościem spotkania i wykładowcą będzie wybitny etyk, ks. prof. Andrzej Szostek

Świat pandemii to rzeczywistość przepełniona niepewnością, obawami, znakami zapytania. Dotyczą one także remedium na świat zamknięcia, czyli szczepionki. Słuchamy lekarzy, naukowców, biskupów. Poznajmy też zdanie wybitnego etyka, ks. prof. Andrzeja Szostka.

– Zapraszamy do wysłuchania wykładu dotyczącego stosunku do szczepień w ogóle, a także do obecnej sytuacji związanej z wirusem Covid‑19. Będzie to nie tylko wykład, lecz również spotkanie, a więc świetna okazja do zadania nurtujących nas wszystkich pytań – zapraszają organizatorzy wydarzenia online.

Za pośrednictwem aplikacji teams można wziąć udział w sobotę, 17 kwietnia o godz. 20.

Andrzej Ryszard Szostek (1945) – duchowny rzymskokatolicki, marianin, profesor nauk humanistycznych, filozof, etyk, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1998–2004. W zeszłym roku był jednym z sygnatariuszy apelu 27 księży, nawiązującego do kryzysu w polskim Kościele. 1 października 2020 r. zakończył swoją współpracę z KUL, skierowawszy do rektora uczelni list w sprawie ks. prof. Alfreda Wierzbickiego, w którym napisał m.in. „…nie potrafię kontynuować współpracy z Uczelnią, której Władze tak krzywdząco traktują swego Profesora…” Aktualnie ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek jest pracownikiem Wydziału Filozofii i Socjologii w Katedrze Etyki UMCS. W zeszłym miesiącu został Honorowym Obywatelem Miasta Lublin.

Spotkanie poprowadzi Aleksandra Lewandowska, biotechnolog.

Organizatorami wydarzenia są: społeczność Zwykli księża, zwykłe siostry i Kluby „Tygodnika Powszechnego”

(oprac. jkg)

Fot. Iwona Burdzanowska

2020-04-16

