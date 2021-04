Punkt Szczepień Powszechnych

Podstawówka w Kraśniku będzie miejscem, gdzie na początku przyszłego tygodnia zacznie działać pierwszy w naszym województwie punkt szczepień powszechnych. Na razie, jeśli chodzi o liczbę szczepień, województwo lubelskie ma szóste miejsce w Polsce.

W przyszłym tygodniu w całej Polsce zaczną działać pierwsze punkty szczepień powszechnych przeciw Covid‑19. W województwie lubelskim może ich powstać 27. O ich lokalizacji decydują samorządy. Na razie pilotaż – w jego ramach będzie 16 PSP w kraju, jednym z nich będzie ten kraśnicki. Będzie zorganizowany w Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. ks. Popiełuszki 1, a za realizację szczepień będzie odpowiadał kraśnicki szpital.

Punkty szczepień powszechnych mają szczepić minimum 200 pacjentów dziennie, a w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców – Lublinie, Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej – minimum 500 dziennie.

– Na początku kwietnia zgłosiliśmy gotowość utworzenia we współpracy z 1 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką punktu szczepień powszechnych przy Al. Zygmuntowskich 4 w Icemanii – mówiła w „Dzienniku Wschodnim” Katarzyna Duma, rzeczniczka prezydenta Lublina. „Samorządowy” punkt szczepień w Białej Podlaskiej będzie funkcjonował przy współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej T‑Med w Białej Podlaskiej w budynku Bialskiego Centrum Kultury przy ul. Warszawskiej 11 od poniedziałku do soboty w godz. od 8 do 18.

Z kolei w Zamościu, będzie on zorganizowany na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Królowej Jadwigi 8), gdzie szczepienia będzie realizował Zamojski Szpital Niepubliczny.

Za szczepienia w samorządowych punktach płaci NFZ, stawka za jedno szczepienie to 61 zł.

Przy dużej skali dostaw szczepionek, uruchomieniu wszystkich nowych punktów szczepień i rozbudowie już działających, w ciągu 20 tygodni w województwie lubelskim będzie można zaszczepić wszystkich chętnych.

– W przypadku liczby szczepień mamy szóste miejsce w Polsce – mówił w Radiu Lublin wojewoda lubelski Lech Sprawka. – To 2185 na 10 tys. mieszkańców. Natomiast jeśli chodzi o szczepienia drugą dawką jesteśmy na piątym miejscu w kraju. Tu wskaźnik ten wynosi 611 na 10 tysięcy osób. W województwie lubelskim wykonano ogółem 460 811 szczepień, w tym 128 925 drugą dawką.

(oprac. jkg)

Szkolenia do szczepień w CSM UM w Lublinie – fot. Iwona Burdzanowska

2020-04-16

Zobacz również: