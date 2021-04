Ochrona to podstawa

Kolejni lekarze zgłaszają się do LIL po tzw. pakiety ochronne, które nadal można odbierać w siedzibie izby przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie i w jej trzech delegaturach. W środę 7 kwietnia dwa komplety pakietów odebrał Janusz Popielec, lekarz specjalista ortopedii‑traumatologii i medycyny ratunkowej, który przyjechał po nie aż z Janowa Lubelskiego. Drugi pakiet zabrał dla swojej córki Katarzyny Popielec‑Jakubiec, młodej lekarki odbywającej staż na oddziale covidowym w janowskim szpitalu.

– Przeczytałem w Medicusie, że w Lubelskiej Izbie Lekarskiej lekarze pracujący z pacjentami z Covid‑19 mogą odebrać pakiety ochrony osobistej. Korzystam z tej okazji bo pracuję w pogotowiu, na SOR‑rze i na oddziale w szpitalu – mówił, podkreślając jak ważna jest ochrona i dbanie o własne bezpieczeństwo. – W obecnej sytuacji epidemiologicznej, kiedy mamy III falę pandemii, nie mogę ryzykować. Tym bardziej moja córka, która pracuje na oddziale, gdzie leżą wyłącznie chorzy zakażeni. Ciszę się też, że dostałem wreszcie kombinezon w moim rozmiarze i nie będę musiał oklejać rękawic taśmą.

Przypominamy, że lekarze i lekarze dentyści skierowani do pracy przy zwalczaniu COVID‑19 mogą, w razie potrzeby, zostać zaopatrzeni przez Lubelską Izbę Lekarską w tzw. pakiet ochronny, po który można się zgłaszać do siedziby Lubelskiej Izby Lekarskiej w Lublinie przy ul. Chmielnej 4 oraz do biur Delegatur LIL w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 14; w Chełmie, ul. Ceramiczna 1; w Zamościu, ul. Partyzantów 3. Pakiet zawiera:

2x FFP3

2 x FFP2

4 x maseczka chirurgiczna

4 x ochraniacze na buty

4 x plastikowy stuptut (para)

20 x rękawiczki jednorazowe lateksowe cienkie

2 x kombinezon

5 x grubsze rękawice zewnętrzne lateksowe (para)

5 x grubsze rękawice wewnętrzne nitrylowe (para)

1 przyłbica

1 gogle

1l płynu dezynfekcyjnego

1 opakowanie chusteczek dezynfekcyjnych (do gogli i przyłbicy oraz butów).

