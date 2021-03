Ratownicy o morsowaniu

Pogotowie Ratunkowe z Białej Podlaskiej uczy, jak bezpiecznie wchodzić zimą do wody. Filmowy poradnik morsowania może też mieć kontynuację: jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą latem.

Ponad setka „lajków”, ponad 70 udostępnień. Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej na profilu Facebookowym udostępniła własny film, który jest poradnikiem dla osób zainteresowanych morsowaniem.

– Morsuję już czwarty rok, głównie w Białej Podlaskiej w rzece Krzna, która przepływa przez nasze miasto. Wśród studentów AWF również próbuję zaszczepić pasję bezpiecznego morsowania. Ostatnio, gdy byliśmy na obozie zimowym w górach weszliśmy do jeziora Czorsztyńskiego. W tym samym czasie techniki ratownictwa lodowego ćwiczyli na jeziorze strażacy i specjalnie dla nas wycieli przerębel. Morsowanie, to nie tylko przygoda czy próba hartowania własnego organizmu, to też dobra okazja by poznać jego reakcje. Możliwość przełamania psychicznych blokad, poszerzania możliwości adaptacyjnych, których często nie jesteśmy świadomi – mówi dr Paweł Różański, który na filmie opowiada o swoich doświadczeniach i radzi jak się przygotować do bezpiecznego wejścia zimą do wody.

Jest ratownikiem bialskiego pogotowia i wykładowcą tamtejszej Akademii Wychowania Fizycznego. Prowadzi zajęcia w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu. Jest odpowiedzialny za funkcjonowanie specjalności Służby Mundurowe, którą wybierają studenci chcący w przyszłości zasilić formacje mundurowe jako WF‑iści, instruktorzy lub trenerzy. Jego praca doktorska napisana na Wydziale Rehabilitacji w Warszawie, dotyczyła usprawniania dzieci z wadami postawy na lądzie i w wodzie. Jako instruktor i trener pływania w bialskim AWF od 25 lat zajmuje się problematyką pływania leczniczego, sportowego, rekreacyjnego, użytkowego i ekstremalnego prowadząc zajęcia dydaktyczne w AWF z ratownictwa wodnego, medycznego, medycyny katastrof i sztuki przetrwania.

Jego zdaniem, z punktu wiedzenia reakcji fizjologicznych zimą łatwiej wejść do wody niż latem, kiedy to mają miejsce większe różnice temperatur pomiędzy zimną wodą i ogrzanym powietrzem. Jednak ze względu na nieświadomość i stereotypy myślowe wiele osób uważa inaczej.

– Generalna różnica polega na tym, że latem bardziej odczuwalna jest chwila wejścia do zimnej/chłodnej wody. Natomiast zimą dużo gorzej jest po wyjściu, gdy w odpowiednim czasie organizm nie zostanie zabezpieczony przed dalszą utratą ciepła. Zimowe wejścia do wody są odzwierciedleniem błędnych wyobrażeń o możliwości przeziębienia, blokad psychicznych i obaw reakcji ciała na to , co się może dziać podczas kontaktu z zimną wodą. Jeśli pierwsze ekspozycje są poprzedzone rozgrzewką i są prowadzone pod kontrolą osoby doświadczonej w morsowaniu, są bezpieczne. Na początek należy wchodzić na krótko. Znam osoby, które wchodzą np. na pół minuty mocząc tylko kolana i to im wystarczy. Jednak warto pamiętać, że pierwszy pobyt w zimnej wodzie nie powinien przekraczać 2‑3 minut. Im osoba szczuplejsza tym czas pobytu powinien być krótszy – tłumaczy dr Różański, który oprócz pływania i zanurzania się także pod lodem, stara się być w wodzie 10‑12 minut. – W morsowaniu nie chodzi o to , żeby być rekordzistą tylko aby robić to bezpiecznie – dodaje instruktor, który przekonał do morsowania nie tylko kolegów z bialskiego pogotowia ale i pracowników AWF.

Film poradnikowy pogotowia powstał, bo morsowanie zrobiło się bardzo popularne i choć dr Różański nie musiał nigdy udzielać pomocy osobom morsującym, to przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest podstawową kwestią pobytu nad wodą, zwłaszcza w okresie zimy. Zarówno jeśli chodzi o wybór miejsca morsowania czy przygotowanie się osoby morsującej.

Celem władz Stacji Pogotowia Ratunkowego było promowanie zdrowia i bezpieczeństwa osób, które okresie pandemii szukają nowych form aktywności fizycznej, czasami nie zdając sobie sprawy z konsekwencji pochopnych, nieprzemyślanych wyborów.

Jest też pomysł, by przed wakacjami zrealizować kolejny film mówiący o bezpiecznym pobycie nad wodą, w czasie wakacji.

