Nowe manekiny treningowe

W Chełmie otwarto Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej. To inwestycja wyższej szkoły zawodowej. Władze placówki planują, że stanie się ono ośrodkiem kształcącym, obok pielęgniarek i pielęgniarzy, również ratowników medycznych, położne i położników, a także lekarzy.

W MCSM przy ul. Pocztowej 52, powstały m.in. sala symulacji wysokiej wierności, sala do prowadzenia czynności resuscytacyjnych w zakresie ALS, sala do prowadzenia czynności resuscytacyjnych w zakresie BLS, sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala do ćwiczeń umiejętności technicznych, pomieszczenie kontrolne oraz sala egzaminacyjna OSCE.

Pracownie pielęgniarskie wyposażone zostały w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta, najnowszy niezbędny sprzęt medyczny oraz system audio‑wideo do rejestracji sesji symulacyjnych. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszego wyposażenia tj. m.in. trenażerów i manekinów treningowych do nauczania poszczególnych umiejętności manualnych (np. intubacja dotchawicza, wentylacja zastępcza, wkłucia dożylne), jak i bardziej zaawansowanych symulatorów, odzwierciedlających rzeczywistych pacjentów, studenci będą mogli ćwiczyć w bezpiecznym środowisku.

Koszt inwestycji to ponad 2,5 mln zł.

– Jestem przekonany, że Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, którego działalność mam przyjemność dziś inicjować, będzie odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację w świecie medycznym – podsumował prof. Arkadiusz Tofil, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

(oprac. jkg)

Fot. Materiały PWSZ w Chełmie

2020-03-19

